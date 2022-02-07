Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ankara Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
07.02.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 07.02.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
822582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/822582.aspx
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