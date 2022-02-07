Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  ile  657  sayılı  Yasa’nın  48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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