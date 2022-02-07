Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
07.02.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 07.02.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
822585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/822585.aspx
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