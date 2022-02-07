Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  Ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümlerine  göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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