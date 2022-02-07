Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
07.02.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 07.02.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
822588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/822588.aspx
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