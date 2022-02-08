Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alıyor
08.02.2022 - 16:32 | Son Güncelleme: 08.02.2022 - 16:41
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
822924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/822924.aspx
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