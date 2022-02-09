Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
09.02.2022 - 16:30 | Son Güncelleme: 09.02.2022 - 16:32
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
823326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/823326.aspx
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