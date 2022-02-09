Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09.02.2022 - 16:37 | Son Güncelleme: 09.02.2022 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
823332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/823332.aspx
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