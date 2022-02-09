Türkiye Gazetesi

Kuvvetli kar yağışı yurdun bir kesimini etkisi altına almaya devam ediyor. Bu kapsamda kimi illerde eğitim kar nedeniyle sekteye uğruyor. Alınan son bilgiye göre; Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNE İZİN

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

8 şehirde eğitime kar engeli Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle pek çok şehirde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de 6 ilçede eğitime kar engeli Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime kar engeli Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların tatil edildiğini açıkladı.