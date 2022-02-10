Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.02.2022 - 15:20 | Son Güncelleme: 10.02.2022 - 15:21
Türkiye Gazetesi
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
823698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/823698.aspx
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