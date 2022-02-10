Türkiye Gazetesi

Yurdun bir kısmı yoğun kar yağışı ve don olayı sonrası zor günler geçiriyor. Yaşam şartlarının zorlaştığı illerde eğitim ve kamu işleyişi de sekteye uğruyor. Bu noktada alınan son bilgiye göre; Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

Karaman’da eğitime kar tatili Yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanmayla birlikte günlük yaşamın zorlaştığı Karaman'nın merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

8 şehirde eğitime kar engeli Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle pek çok şehirde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de 6 ilçede eğitime kar engeli Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.