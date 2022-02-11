Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
11.02.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 11.02.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824142.aspx
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