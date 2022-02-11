Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitede istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
11.02.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 11.02.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824145.aspx
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