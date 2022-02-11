Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitenin “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
11.02.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 11.02.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Işık Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824157.aspx
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