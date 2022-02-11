Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547   sayılı   Yükseköğretim Kanunu’nu,   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliği”   ile   Üniversitenin “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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