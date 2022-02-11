Türkiye Gazetesi

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI EKLENECEK

YÖK'ün açıklamasına göre, bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

SINAV SÜRESİ 30 DAKİKA UZATILDI

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.



Dijital ortamda üniversite sınavı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önce, salgın sebebiyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini, imtihanların dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılmasını üniversitelere bildirmişti.



Öğrenciler üniversite sınavına nasıl hazırlanmalı? Lise son öğrencileri ve yeniden üniversiteye hazırlanan öğrenciler için sınav öncesi hazırlanacakları son 7 aylık zorlu süreç başladı. Öğrenciler sınava kalan bu sürede nasıl hazırlanmalı? sosyal medya öğrencileri nasıl etkiliyor,? veliler nasıl davranmalı? bu soruların cevabını Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek verdi.