Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Düzenleme öncesinde 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, bir buçuk ayda yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi. Yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci okurken aylık yaklaşık 1.275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar ise yaklaşık 2.125 lira gelir elde edebiliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca, tüm öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bir gün okulda, dört gün işbaşında eğitimin verildiği merkezlerde edinilen deneyim, istihdam oranlarına da yansıyor. Mezunların yüzde 88’i istihdama katılmış durumda. Tüm bunlara ek olarak mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

İSTANBUL'DA 30 BİNE YAKLAŞTI

İstanbul’da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 27 bin 271’e ulaştı. İstanbul’u 15 bin 690 öğrenci ile Ankara ve 14 bin 741 öğrenci ile Gaziantep izledi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısına göre yapılan sıralamada 14 bin 576 öğrenci ile Adana dördüncü olurken 13 bin 863 öğrenci ile Hatay beşinci oldu. Mesleki eğitim merkezlerinde en çok tercih edilen alan 65 bin 891 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri olurken 44 bin 510 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 31 bin 651 öğrenci ile elektrik elektronik teknolojisi üçüncü sırada yer aldı. 30 bin 422 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri dördüncü ve 18 bin 713 öğrenci ile moda tasarım teknolojisi beşinci sırada yer aldı.

Mesleki eğitimde üretim kapasitesi 900 milyona çıktı 2018 yılında Türkiye'deki mesleki teknik anadolu liselerindeki üretim kapasitesi 217 milyon idi. 2021'de ise rakamlarda rekor üstüne rekor kırıldı, üretim kapasitesi 900 milyona çıktı.

'Okul terk'e çözüm: Mesleki eğitimde örnek proje Eğitimlerini farklı sebepten tamamlayamayan öğrenciler, Mesleki Eğitim Merkezi programı sayesinde yarım kalan hikâyelerini tamamlayıp belgelerini alıyor. Gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından programa yoğun talep var.