Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara; 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak
12.02.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 12.02.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824502.aspx
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