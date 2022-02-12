Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara; 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacağını duyurdu.

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