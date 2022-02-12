Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12.02.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 12.02.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824511.aspx
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