Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji'nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenen sınav, bu yıl iki günde dört oturumda yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarı derecelerine göre belirlenen indirimlerden faydalanabilecekler. Sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarına 18 Şubat tarihinden itibaren İhlas Koleji'nin internet adresinden ulaşabilecekler.

YÜZDE YÜZE VARAN BURS İMKANI

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bir İhlas’a Geçiş Bursluluk Sınavı’nı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sınava katılımdaki yoğunluktan dolayı memnun olduklarını ifade eden Yeltekin, sınava katılan tüm öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarı sıralamasına göre öğrencileri burslarla ödüllendireceklerini belirten Yeltekin, “Sınavda başarılı olan öğrencileri yüzde 100’e varan burslarla ödüllendireceğiz. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra velilerimizi okullarımıza bekliyoruz” dedi.

İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı İhlas Koleji tarafından her yıl yapılan İhlas’a Geçiş Bursluluk Sınavı bu yıl 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.