Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
13.02.2022 - 15:31 | Son Güncelleme: 13.02.2022 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824808.aspx
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