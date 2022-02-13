Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
13.02.2022 - 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2022 - 15:34
Türkiye Gazetesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824811.aspx
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