Türkiye Gazetesi

Mesleki Eğitim Programı'nın yeni sistemi ile birçok merkezde öğrenci sayısı arttı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi de sistemle birlikte öğrenci saysını yüzde 600 oranında artırdı. Burada eğitim gören yaşları 15 ila 17 arasında değişen öğrenciler, pratik yaptıkları fabrikalarda 3 ila 5 bin lira arasında maaş alıyor. 1028 öğrencinin çalıştığı ve sigortadan muaf olan fabrikalara ise 1 milyon TL’nin üzerinde teşvik sağlandı.

561 ÖĞRENCİ BEKLEMEDE

2020 yılında 184 olan öğrenci sayısı kısa sürede 822’ye ulaşan merkezde yüzde 600 oranında artış oldu. İnegöl ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Son 1 yıl içerisinde yüzde 600 artışla 184 olan öğrenci sayımızı 1028’e çıkardık. Şu anda 561 öğrencimiz ön kayıtta bekliyor. Hedefimiz mobilyanın başkenti olan İnegöl’de öğrenci sayımızı 3 bine çıkarmak" dedi.

Öğrenciler haftada bir gün okula, dört gün fabrikaya gidiyorlar

HEDEF 3 BİN ÖĞRENCİ

Fabrikalarda görev alan öğrencilerin maaşlarından bahseden Doğru, "1270 lira maaş alan öğrencilerimiz de 5 bin lira maaş alan öğrencilerimiz de var. Bu hem iş insanlarımız hem de yeni yetişen nesil açısından büyük önem arz etmektedir. Mesleki Eğitim merkezimizin dışında 8 meslek lisesinde de mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Dolayısıyla toplamda 9 mesleki eğitim merkezimizde 1028 öğrencimiz bulunmaktadır. Hedefimiz 3 bin öğrenciye ulaşmak ve bu doğrultuda İnegöl sanayine aranan kalifiye eleman desteğini sağlamak" diye konuştu.

BİR GÜN OKUL, DÖRT GÜN FABRİKA

Öğrencilerin hafta da bir gün okula, diğer 4 gün fabrikalarda çalışmak suretiyle lise mezunu olduklarının altını çizen Doğru, “Bunun yanında usta öğreticilik ve ustalık belgesi de alıyorlar. Birçok fırsatı bir anda kendilerine sunuyoruz. Tabi aynı zamanda işverenlere hem sigorta muafiyeti hem de maaş teşviki açısından imkanlar sunuyoruz. Gençlerimiz de genç yaşta mesleğe atılıyorlar. Bu mesleki eğitim modelinde hem öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelerek meslek sahibi oluyorlar hem de işverenlerimize destekte bulunmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

15 YAŞINDA 4500 LİRA MAAŞ ALIYOR

15 yaşındaki öğrenci Şenay Kocabey, “7 aydır eğitim alıyorum ve mobilya sektöründe çalışıyorum. Makine öğreniyorum. Bu sektörde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Mobilya bir erkek sektörü. Ben bir kız olarak mücadele veriyorum. Makineleri öğrendim. 4 bin 500 TL maaş alıyorum” dedi.

Öğrenci 17 yaşındaki Yasin Kurt ise, “7 aydır eğitim alıyorum. Mobilya sektöründe çalışıyorum. Hem işimi öğreniyorum hem de ilerlemeye çalışıyorum. Eğitim bittiğinde hem iş yeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgeleri alacağız. Mobilya fabrikasında çalışıyorum. 3 bin 750 TL maaş alıyorum. Mezun olduktan sonra işyeri açıp kendi işimin başına geçmek istiyorum. mesleğimi severek yapıyorum” şeklinde hedefini açıkladı.

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