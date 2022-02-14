Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta, okul problemine çare olacak önemli bir proje hayata geçiriliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ‘Kampüs Lise’ projesi, geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı’nın onayından geçti. İçerisinde 5 adet lisenin yanı sıra açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesis alanları, atölyeler, kütüphane, konferans salonu ve yurt binasının da bulunacağı projeye, ihale aşamasının ardından kazma vurulacak. Kampüs Lise projesi, 25 dönümlük arazi üzerinde yükselecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kampüs Lise projesine büyük önem veriyor

TÜRKİYE’DE BİR İLK

1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 2 Meslek Lisesi’ni aynı kampüste bir araya getiren Kampüs Lise projesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Beş farklı lisede eğitim alacak olan 5 bine yakın öğrenci, kampüsteki atölye, spor salonu, kütüphane, yemekhane ve konferans salonu gibi alanları birlikte kullanacak, birlikte vakit geçirip kaynaşma fırsatı bulacak. Bir üniversite kampüsünü andıran projede, bir tane de 104 yataklı öğrenci yurdu yer alacak.

2023’TE AÇILACAK

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, büyük bir önem verdiği Kampüs Lise projesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü olan 2023’te açmayı hedefliyor. Projenin onaylanması sebebiyle Esenyurtlu çocuklar için mutlu olduğunu dile getiren Başkan Bozkurt, “Esenyurt; Bulgaristan’dan Iğdır’a kadar her noktadan insanların kurduğu bir şehir. Biz bu projemizle eğitim problemine çare olmaya çalışırken bu bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını da sadece derste değil sosyalleşirken de bir araya getireceğiz. Dolayısıyla birbirlerini anlama fırsatları daha fazla olacak. Çünkü bu gençler birbirini tanıdıkça buradaki hemşehrilik hukuku güçlenecek. Bunun da ülkenin birlik beraberliğine ve barışına önemli katkı sunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un en kalabalık ilçesi: Her bin kişiden 62'si Esenyurt'ta yaşıyor Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul’un en kalabalık ilçesi belli oldu. 977 bini aşan nüfusuyla 57 ili geride bırakan Esenyurt, İstanbul’un en kalabalık ilçesi oldu.