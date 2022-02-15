Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 57 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bahşılı Belediyesi memur alacak
15.02.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 15.02.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi, memur alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
825606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/825606.aspx
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