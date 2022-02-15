Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 14.02.2022 tarihinde ilan edilecek; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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