Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 14.02.2022 tarihinde ilan edilecek; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karayollaları Genel Müdürlüğü sözleşmeli işçi alacak
15.02.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 15.02.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Karayollaları Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
825612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/825612.aspx
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