Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kurumun işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Atatürk Orman Çiftliği işçi alacak
15.02.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 15.02.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, işçi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
825618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/825618.aspx
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