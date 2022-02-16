Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
16.02.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 16.02.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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826059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/826059.aspx
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