Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Arel Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak
16.02.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 16.02.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, 75 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
826077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/826077.aspx
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