Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
KTO Karatay Üniversitesi 19 doktor öğretim üyesi alıyor
17.02.2022 - 16:09 | Son Güncelleme: 17.02.2022 - 16:30
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi 19 doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademik personel,
826452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/826452.aspx
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