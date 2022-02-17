Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) personel için genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü işçi alıyor
17.02.2022 - 16:31 | Son Güncelleme: 17.02.2022 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü işçi alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
826455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/826455.aspx
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