Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
18.02.2022 - 16:08 | Son Güncelleme: 18.02.2022 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademik personel,
826869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/826869.aspx
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