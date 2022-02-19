Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

MEB’den yapılan açıklamaya göre, 2020’de meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşti. Mesleki eğitim kurumları 2021’de bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak, 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaştı. 2022’nin ilk ayında da yükseliş sürdü.

Bakan Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mesleki eğitimin üretim ve istihdamla ilişkisini güçlendirmek için pek çok adım atıldığını belirtti. Özer, bu çalışmalardan birinin de döner sermaye kapsamında yapılan üretim ka-pasitesinin artırılması olduğunu hatırlatarak, üretim gelirlerine ilişkin şu verileri paylaştı: Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden elde edilen gelir, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz, 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk ayı sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılı ocak ayı gelirler toplamı, 2021’in aynı ayına göre yüzde 209 artarak 101 milyon 307 bin liraya yükseldi.

ZİRVEDE İSTANBUL VAR

2022’nin ilk ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu aktaran Özer “2022 yılı ocak ayında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 11,6 milyon lira, Ankara 8,5 milyon lira ve Gaziantep 5,1 milyon liralık gelir elde etti” dedi. Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 2 milyon 567 bin liralık üretimle Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 milyon liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şehitkâmil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1,9 milyon liralık üretimle üçüncü oldu.

Mesleki eğitim merkezlerine ilgi zirvede! Yüzde 100 arttı Geçen yıl aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri öğrenciler için çok daha cazip hâle geldi.

Mesleki eğitimde üretim kapasitesi 900 milyona çıktı 2018 yılında Türkiye'deki mesleki teknik anadolu liselerindeki üretim kapasitesi 217 milyon idi. 2021'de ise rakamlarda rekor üstüne rekor kırıldı, üretim kapasitesi 900 milyona çıktı.