Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin hayata geçtiği 2004-2005 öğretim yılından bugüne, özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor. Projenin başladığı tarihten bugüne kadar öğrenci taşıma uygulamasından yararlanan öğrenci sayılarında belirli oranda artış olduğu gözlendi. Uygulamanın hayata geçtiği yıl taşımalı eğitimden yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901’ken, bu sayı yaklaşık 16,4 kat artarak 2020-2021 öğretim yılında 122 bin 121’e ulaştı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 113 bin 660 engelli öğrenci Taşımalı Eğitim Projesi sayesinde okuma imkânı buldu. Öte yandan, söz konusu proje kapsamında 2020-2021 döneminde 122 bin 121 engelli öğrenci için 365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı.

Oyunlar engelliler için seslendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, oyunlarını engelliler için daha ulaşılabilir hâle getirdi.