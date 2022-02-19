Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Üsküdar Üniversitesi 170 öğretim üyesi alacak
19.02.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 19.02.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, 170 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
827280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/827280.aspx
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