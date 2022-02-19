Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.02.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 19.02.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
827283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/827283.aspx
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