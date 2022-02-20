Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe imza atarak öğretmenlerin mağduriyetini giderdi. Resmî Gazete’de yayımlanan ve “işten ayrılma” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikte, özel öğretim kurumlarından tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı. Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerinin uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi. Uygulamanın sahada oluşturduğu zorluklar dikkate alınarak sözleşme süresi bitmeden yeni sözleşme yapılması zorunluluğunun kaldırılması ve İş Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlendi. “Haziran ayı içerisinde” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmen Bilişim Ağı'na rekor talep İki haftalık tatilde toplamda 444 bin 850 eğitim tamamlandı. Öğretmenlerin en fazla katılım gösterdikleri eğitimlerin çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olması dikkati çekti. Bakan Özer “Adımlarımızın sonuçlara yansımasından mutluluk duyuyoruz” dedi.