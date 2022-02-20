Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek: 8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır.
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
20.02.2022 - 15:55 | Son Güncelleme: 20.02.2022 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
827613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/827613.aspx
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