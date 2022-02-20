İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

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