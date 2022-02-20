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Türkiye Gazetesi

20.02.2022 - 15:57 | Son Güncelleme: 20.02.2022 - 15:57
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını bildirdi.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanununun  23.  maddesi,  12  Haziran  2018  tarih  ve  30449 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayınlanmış   olan   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği”nin    Doçent    Kadrolarına    Atanma    koşullarını    düzenleyen    8-11.    maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

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