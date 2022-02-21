Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.02.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 21.02.2022 - 17:05
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, 44 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
828027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/828027.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER