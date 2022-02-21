Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Belirtilen Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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