Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Belirtilen Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
21.02.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 21.02.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
828030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/828030.aspx
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