Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  nde  öngörülen  koşullara  ek  olarak,  Üniversitemiz  web sayfasında  yayınlanan  KHAS  Akademik  Personel  İstihdam  Yönergesi’nde  belirtilen  kriterleri sağlamak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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