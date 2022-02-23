Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
İstinye Üniversitesi 24 Öğretim üyesi alıyor
23.02.2022 - 15:53 | Son Güncelleme: 23.02.2022 - 15:54
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi 24 Öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
828768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/828768.aspx
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