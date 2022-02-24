Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.02.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 24.02.2022 - 16:52
Türkiye Gazetesi
TED Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
829179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/829179.aspx
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