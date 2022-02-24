Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Maltepe Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
24.02.2022 - 16:55 | Son Güncelleme: 24.02.2022 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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829188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/829188.aspx
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