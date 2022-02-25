Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile  09.11.2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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