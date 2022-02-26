Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakan Mahmut Özer, 60 yıllık bir özlemin sonucu olarak yasalaşan meslek kanununun uygulanmasında bütün paydaşların önerilerini çok önemsediklerini belirtti. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yönetmelik taslağının incelenebileceğini hatırlatan Özer, şunları kaydetti: Taslağı 15 Mart’a kadar askıda tutacağız. Ulaştırılan bütün görüş ve öneriler bizim için çok kıymetli. Titizlikle inceleyip değerlendiriyoruz. Kamuoyu ve bütün paydaşlarımızdan özellikle rica ediyorum; lütfen, görüşlerinizi bizimle paylaşın.

Yönetmeliğin askıya çıktığı 14 Şubat’tan 24 Şubat’a kadar geçen sürede 4 bin 151 görüş ve önerinin iletildiğini bildiren Özer “Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşarak süreci başlatacağız” dedi.

Öğretmenlere müjde! Bir yıl çalışmama şartı kaldırıldı MEB “tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesi” yönündeki cezai hükmü yönetmelikten çıkardı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.