Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Leylâ Öztürk, New York’ta dil ve çocuk psikolojisi eğitimi aldığı sırada orada bir montessori okulu ile karşılaşması ve montessori eğitim sistemi üzerine çalışma yapmasının ardından, alanı Türkiye kültürüne ait kodlarla sentezledi. Montessori Eğitim Sistemi’nin sadece materyallerden ibaret olmadığını hatta bir bilim dalı olduğunu keşfeden Leylâ Öztürk, Montessori Eğitimi kitabında, birçok materyali evlerdeki malzemelerle nasıl yapılabileceğini ve bunlarla nasıl çalışılabileceğini, ayrıca sadece çocuklarda değil, anne babada da değişimin fark edilmesini sağlayacak ipuçlarını anlatıyor.

Leylâ Öztürk’ün kitabı ABD’nin Florida eyaletinde farklı dillere çevrilmek üzere birçok anaokulunun müfredata girmeye başladı. 3-6 yaş arasında anaokulu öğrencilerine yönelik özel bilgiler yer alıyor. Fen dersinde zorluk çeken ilkokul çocukları için matematik, günlük yaşam etkinlikleri, bilim eğitimi ve çocukların duyu eğitimini baz alarak hazırlanmış. İçerisinde çocukların tek başlarına oluşturabilecekleri montessori eğitim sistemi tabanlı kurgulanmış. Kitabı müfredata ekleyen son okul Montessori Academy of Celebration... Florida’nın en prestijli eğitim okullarından biri... “Bunun gururunu yaşıyorum” diyen Eğitimci Leylâ Öztürk şunları söyledi: Uzun yıllar birçok ülkenin anaokulu müfredatını inceleyerek hem ülkemizin hem de dünyanın çocuklarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kitabı çok yönlü düşünmelerini sağlayarak hazırladım. ABD’de müfredata girmesi benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Emeğin karşılığını bu kadar güzel bir şekilde almak ve bir Türk eğitimcinin bunu gerçekleştirmesi ayrı bir mutluluk. Yıllar önce ABD’de eğitim almaya geldiğimde sadece birkaç yıl sonra stajyer olarak çalıştığım okullarda benim kitabımın okutulmasını söyleselerdi tahmin bile edemezdim. Şimdi bunun gururunu yaşıyorum. Çalışarak başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Her zaman hayallerimizin dünyayı saracak kadar büyük olmasını sağlamalıyız. Bu şekilde gerçekleştirmeyeceği bir hayal kalmayacağını düşünüyorum. Bu kitabı Türkiye’de birçok eğitimciye gösterdim ‘evet güzel, başarılı’ sözleri dışında gerekli dönüşleri maalesef alamadım. ABD’de ise gerçekten farklı tepkiler aldım. Kendim ülkemde bu takdiri görmek beni daha da mutlu ederdi.

MONTESSORI NEDİR?

Montessori, çeşitli faaliyetleri, uygulamalı olarak öğrenmeye ve iş birliğine dayalı oyunlara dayanan bir eğitim yönetimi. Bu dönem alınan eğitim, çocuğun altyapısını olumlu yönde etkiler ve bu durum ilerleyen yaşını da büyük oranda etkileyebilir.

Çocuklara savaşı nasıl anlatalım? Covid-19 pandemisinden sonra bir dünya savaşı ihtimalinin oluşturduğu belirsizlik ve çaresizlik duygusu en çok çocukları etkiliyor. Uzmanlar, çocukluk döneminde yaşanan psikolojik travmaların, beyin kimyasını bozabileceğini ve yetişkinlikte ciddi psikolojik problemlere yol açabileceğini söylüyor.