Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacaktır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 öğretim üyesi alacak
26.02.2022 - 16:41 | Son Güncelleme: 26.02.2022 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
829962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/829962.aspx
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