Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; araştırma görevlisi alacağı duyuruldu. 

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