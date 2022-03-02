Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; araştırma görevlisi alacağı duyuruldu.
MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
02.03.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 02.03.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
MEF Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
831543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/831543.aspx
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