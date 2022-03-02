Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
MEF Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02.03.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 02.03.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
MEF Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
831546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/831546.aspx
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