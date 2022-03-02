Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla; zabıta memuru alınacak.
Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak
02.03.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 02.03.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
İstanbul İli Bağcılar Belediye Başkanlığı, 50 zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
831552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/831552.aspx
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