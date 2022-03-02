Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Bunun sonrası bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB, şunları kaydetti: Okul ve kurumlarda korona sebebiyle 2020'de sosyal etkinlikler iptal edilmişti. Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.